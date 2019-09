M5s, Di Maio: "Fronda contro di me? Solo un grande malinteso"

"Sono stato eletto capo politico con l'80% di preferenze, non con il 100% ed è giusto che ci sia chi non è d'accordo ma non si possono far passare quelle 70 firme per 70 firme contro di me". Lo ha detto da New York il capo politico del M5s Luigi Di Maio. "Ci sono persone amiche che mi hanno chiamato e mi hanno detto che è un grande malinteso: 'non e' contro di te ma per rafforzare il gruppo parlamentare'", ha aggiunto il ministro degli Esteri.