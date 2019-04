Utilizzare il malore di un leader politico come slogan elettorale è a dir poco squallido e di pessimo gusto. A tanto è disposto il #M5S . Giudicate voi. Non ci piace la politica fatta di solo odio. Per noi la politica è tutt’altra cosa, ma loro non lo sanno. pic.twitter.com/JQifoB4AHm

La decisione del vicepremier pentastellato è arrivata al temine di una giornata di polemiche. Mara Carfagna pubblicando su Twitter il post aveva commentato: "Utilizzare il malore di un leader politico come slogan elettorale è a dir poco squallido e di pessimo gusto. A tanto è disposto il M5s. Giudicate voi. Non ci piace la politica fatta di solo odio. Per noi la politica è tutt'altra cosa, ma loro non lo sanno".



Il senatore di Forza Italia Sestino Giacomini aveva replicato: "Non si preoccupino i grillini, il Presidente Berlusconi è in forma e Forza Italia è stata determinante per far vincere il centro destra in tutte le Regioni chiamate al voto nell'ultimo anno".



Anche il deputato M5s Francesco D'Uva ha condiviso la condanna di Di Maio al post: "Sbagliato usare quella foto, è stata rimossa. Ci sono tanti argomenti per criticare gli anni di governo di Berlusconi, ma sulla salute non è mai il caso di fare ironia", ha evidenziato.