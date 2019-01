M5s, Di Maio e Di Battista: "Una classe di privilegiati ci combatte"

"Nel 2018 abbiamo combattuto una classe di privilegiati che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d'oro, stiamo bloccando un sacco di cose... che vi avevamo promesso avremmo tagliato". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook insieme ad Alessandro Di Battista. "Vi ringraziamo tutti perché ci siete stati vicino e senza di voi non saremmo andati da nessuna parte", ha aggiunto.