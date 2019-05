M5s, Di Maio: da stampa falsità, Di Battista e Fico come fratelli

"Falsità". Così Luigi Di Maio bolla le indiscrezioni giornalistiche che lo vorrebbero ai ferri corti con Alessandro Di Battista. "La verità - scrive sul Blog delle Stelle - è sempre la stessa: quando pensano di averci abbattuto, noi torniamo più forti di prima. Ed è quello che non va giù. Proprio oggi, non a caso, leggo falsità ovunque. Alessandro è un fratello e un compagno di viaggio, così come lo è Roberto (Fico, ndr) e lo sono molti altri".