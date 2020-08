M5s, Di Maio: "Da soli non si vince, patto col Pd sui sindaci"

"Attualmente il M5s non governa in nessuna Regione e ha l'1% dei sindaci. Ma io voglio favorire la nascita di una generazione di amministratori 5 Stelle che sappiano governare anche in coalizione. Per questo serve un tavolo nazionale con il Pd per ragionare sulle comunali del 2021". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio, aggiungendo: "Se vogliamo fare un salto non dobbiamo più scandalizzarci se avremo dieci liste a sostegno di un nostro candidato".