M5s, Di Battista: "Stati generali per un'agenda politica decennale"

Da Bari Alessandro Di Battista guarda al futuro del MoVimento 5 stelle. "Gli Stati generali per quanto mi riguarda serviranno a tirare fuori un'agenda politica per i prossimi dieci anni - ha detto - che possa ricostruire una comunità sulla base di valori e idee progettuali". "Si tratta - ha continuato - di rafforzare l'identità del MoVimento e ognuno ha una sua visione per farlo".