M5s, Di Battista: ho posticipato miei progetti, temo crisi governo

"Ho posticipato i miei progetti per vedere cosa succede. Temo la crisi di governo e non sarebbe nell'interesse del Paese andare a votare a settembre". Lo ha affermato l'ex deputato M5s, Alessandro Di Battista. "Salvini dice che vuole andare avanti 4 anni, ma qualora dovesse cambiare opinione io lo dirò urbi et orbi perché ogni tornata elettorale costa e con una trattativa in Ue in corso non è il caso di andare a votare", ha aggiunto.