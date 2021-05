M5s, Davide Casaleggio: Conte leader? Finora solo mediatore

ansa

"Conte leader M5s? Ignoro che idee abbia, per ora ha solo mediato tra M5s, Pd e Lega. Non si è mai intestato una battaglia politica. Vediamo quali sono le sue proposte e se è il caso di condividerle". Lo afferma Davide Casaleggio, spiegando: "I principi sui quali io e mio padre abbiamo costruito questo progetto sono principi di partecipazione dal basso. Se questi principi fossero disconosciuti non si parlerebbe più di M5s".