M5s, dagli iscritti ok su Rousseau alla governance a cinque membri

Gli iscritti al M5s hanno dato il via libera su Rousseau alla nuova governance collegiale del movimento . La votazione, conclusasi alle 12, ha visto la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all'80%. Sei complessivamente i quesiti posti ai 119.721 iscritti, ai quali hanno risposto in 11.947. Con il sì di Rousseau cambia lo Statuto del M5s.

"Da oggi dunque termina la reggenza della figura del Capo Politico - si legge nel post dell'Associazione, dal titolo "Il conclave degli iscritti" - e si avvia il percorso per la creazione di un organo collegiale che avrà il compito, come stabilito dalle modifiche dello Statuto, di definire la linea politica del MoVimento 5 Stelle insieme all'Assemblea degli iscritti, oltre che amministrare le attività quotidiane del MoVimento 5 Stelle, come la certificazione delle liste, la definizione delle candidature del MoVimento in occasione delle consultazioni online su Rousseau prima di ogni tornata elettorale e decidere se modificare o meno l'attuale organizzazione territoriale del Team del Futuro".