M5s, Crimi: "No pregiudizi su Draghi, decideranno gli iscritti"

Ansa

"Vedo delinearsi schieramenti per il sì e per il no al presidente incaricato Draghi. Sia chiaro, è una decisione importante. Ma ritengo che affidarsi al pregiudizio, alla presunzione di conoscere la verità o addirittura il futuro, sia il peggior modo di servire la nostra comunità". Lo scrive il capo politico M5s, Vito Crimi, su Facebook in vista della votazione su Rousseau. "Come abbiamo sempre fatto, lasceremo decidere i nostri iscritti", aggiunge.