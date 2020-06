M5s, Crimi: "Non è l'ora del congresso, abbiamo onere e onore del governo"

"Il M5S ha l'onere e l'onore di governare il Paese. Beppe Grillo ce lo ha ricordato di recente. Concordo con lui, quindi, che non sia questo il momento di pensare a un 'congresso' o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare. Sarebbe fuori luogo e incomprensibile già per molti di noi". Lo scrive il capo politico dei Cinquestelle, Vito Crimi, dopo lo scontro tra Alessandro Di Battista e Beppe Grillo. "Questo non significa che non si possa discuterne".