M5s, Conte: "Vedrò Grillo, studiamo una soluzione con i legali"

Ansa

Dopo la sospensione da parte dei giudici di Napoli di Giuseppe Conte dalla presidenza M5s, l'ex premier afferma che presto si incontrerà con Beppe Grillo per esaminare la situazione e spiega: "Stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni. La vita e l'azione di una forza politica non può interrompersi ovviamente per un procedimento giudiziario cautelare e provvisorio. Cerchiamo soluzioni per procedere ancora più forti".