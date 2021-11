M5s, Conte: "Sul 2x1000 si scelga liberamente, con il no non cambia nulla"

IPA

Sulle restituzioni e sull'accesso del M5s al 2x1000 il voto online deve avvenire in "maniera serena" e, "nel caso in cui prevarrà il no, non cambierà nulla". Lo afferma il leader 5 Stelle, Giuseppe Conte, aggiungendo che "se vince il sì, mi impegnerò personalmente per garantire che i fondi vadano a favorire l'azione politica sui territori. Se vince il no, continueremo a fare quel che abbiamo sempre fatto con l'autofinanziamento e le micro-donazioni".