M5s, Conte: "Processi siano più celeri, ma no alla 'denegata giustizia'"

Sul tema della giustizia, il Movimento 5 stelle "ha le competenze per esprimere una cultura giuridica solida e matura. Continueremo ad assicurare il nostro impegno per realizzare le riforme già avviate, nel segno di un 'sistema giustizia' più celere, efficiente, equo e giusto". Lo scrive l'ex premier Giuseppe Conte su Facebook. "La via maestra è realizzare un sistema che offra risposte chiare, non scorciatoie nel segno della 'denegata giustizia'".