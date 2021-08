M5s, Conte: "Ok al nuovo Statuto è un punto di ripartenza"

IPA

"E' un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica, in particolare per tutti coloro che si riconoscono nel progetto politico-sociale che segna il nuovo corso del Movimento 5 Stelle". Lo scrive Giuseppe Conte su Fb, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato al voto su nuovo Statuto. "Non è un punto di arrivo, ma di ripartenza. Abbiamo un grande lavoro da fare, e come sempre dobbiamo farlo tutti insieme", aggiunge.