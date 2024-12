"Se Grillo vuole fare una nuova iniziativa politica come la intende lui deve fare una fondazione di diritto privato, che può essere anche a struttura antidemocratica, decide il Cda, i nipoti, i pronipoti... Ma se fai una forza politica, la forza politica sono gli iscritti, il simbolo è degli iscritti, di chi ha tirato la carretta". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte. "Ho fatto di tutto in questi anni di leadership per coinvolgere Grillo" ha aggiunto.