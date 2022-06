M5s, Conte: grave che un premier tecnico si intrometta | "Sconcertato", ma l'atteggiamento con il governo non cambia

Lo trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono per altro". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte , dicendosi "sconcertato" in riferimento alle voci su una richiesta di Draghi a Grillo di rimuovere Conte . " Il nostro atteggiamento , che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi", ha aggiunto.

"Dal governo non mi aspettavo telefonate di questo tipo" -

"Con lealtà e correttezza, abbiamo sempre spinto il governo a essere protagonista in Italia e in Europa e lo spingiamo a essere in consessi internazionali protagonista di telefonate di pace, volte a risolvere i problemi degli italiani, per il caro bollette. Ecco, non immaginavamo che ci fosse anche questo tipo di telefonate. Il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani", ha affermato il leader pentastellato.

"Attaccano per distruggere il Movimento" -

"Io sono attaccato quotidianamenteper distruggere il Movimento - ha detto ancora Conte -. E' sotto gli occhi di tutti, io personalmente e il Movimento siamo sotto attacco, perché alcune posizioni non rientrano nel pensiero diffuso, dominante. Qui sono in gioco i valori della democrazia. Le forze politiche sono il pilastro delle nostre istituzioni democratiche. Sbaglierebbe qualcuno che può godere o sghignazzare di questi passaggi".