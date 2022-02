M5s, Conte: "Espellere Di Maio? No, ma non posso ignorare il suo attacco"

Ansa

Sale la tensione all'interno della dirigenza M5s. "Prima Di Maio andava in piazza per sostenere le nostre battaglie, oggi per esibire una corrente e attaccare la leadership", afferma il leader Giuseppe Conte. "Non è nell'orizzonte delle cose che Di Maio venga espulso, ma è ovvio che lui, che è l'ex leader, ha delle responsabilità in più. Una leadership vera non ha mai paura del confronto, ma di fronte a un attacco così plastico, in televisione, non si può fare finta di nulla".