M5s, Conte: chi va via per candidarsi non sputi veleno su noi

Giuseppe Conte parla di chi è andato via dal M5s.

"Abbiamo perso e perdiamo ancora in questi giorni e ore alcuni portavoce, si stanno staccando e cercano una collocazione, si sono attrezzati per muoversi e garantirsi un futuro politico da professionisti. Bene, auguri, andate tranquilli, liberi in pace, sereni con le vostre coscienze, ma non ci propinate veleni, non lo consentiamo", sottolinea Conte. "Ci risparmino le lacrime di coccodrillo, le giustificazioni ipocrite, le prediche farisaiche", chiede il leader dei pentastellati.