M5s, concluse le Europarlamentarie: oltre 32mila i votanti

Si è concluso il secondo turno delle Europarlamentarie M5S. I votanti sono stati 32.240 e hanno espresso 108.165 preferenze per un totale di 76 candidati sui 200 in lizza. I primi delle liste sono: per la circoscrizione Nord Ovest l'eurodeputata uscente Eleonora Evi, per il Nord Est Viviana Dal Cin, per il Centro l'attuale vicepresidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo, per il Sud Laura Ferrara, per le Isole Ignazio Corrao.