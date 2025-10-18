Logo Tgcom24
Politica
L'ANNUNCIO AL CONSIGLIO NAZIONALE

M5s, Chiara Appendino si dimette dalla vicepresidenza

L'ex sindaco di Torino lo ha annunciato intervenendo al Consiglio nazionale dei Cinquestelle

18 Ott 2025 - 13:51
© Ansa

© Ansa

La deputata del M5s Chiara Appendino si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del Movimento 5 stelle. Secondo quanto si apprende, l'ex sindaco di Torino lo ha annunciato intervenendo al Consiglio nazionale dei Cinquestelle, in corso via zoom. La decisione arriva dopo il confronto con il presidente Giuseppe Conte. 

Il malcontento - Una decisione di fatto già annunciata. Pochi giorni fa, infatti, Appendino aveva espresso dubbi sulla direzione del M5s dopo i risultati molto deludenti delle elezioni nelle Marche, in Calabria e in Toscana, senza ricevere però molto sostegno da parte degli altri dirigenti del partito. L'ex sindaco di Torino aveva in particolare criticato un eccessivo atteggiamento accomodante del Movimento nei confronti del Partito Democratico.

La contromossa di Conte - Il prossimo weekend si terrà la votazione sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente del Movimento. L'ex premier è l'unico candidato in corsa ed è scontata la sua rielezione. La mossa, però, ha un valore politico: permette l'azzeramento degli attuali organi dirigenziali e, quindi, di fatto fa sì che la casella vuota lasciata da Appendino tra i suoi vice resti vacante solo per una settimana. Se a livello operativo lo strappo verrà sanato in tempi brevi, a livello politico, però, si apre una faglia nel M5S.
 

m5s
appendino

