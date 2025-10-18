M5s, Chiara Appendino si dimette dalla vicepresidenza

La contromossa di Conte - Il prossimo weekend si terrà la votazione sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente del Movimento. L'ex premier è l'unico candidato in corsa ed è scontata la sua rielezione. La mossa, però, ha un valore politico: permette l'azzeramento degli attuali organi dirigenziali e, quindi, di fatto fa sì che la casella vuota lasciata da Appendino tra i suoi vice resti vacante solo per una settimana. Se a livello operativo lo strappo verrà sanato in tempi brevi, a livello politico, però, si apre una faglia nel M5S.

