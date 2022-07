M5s, Castellone: "Governo contro di noi, non partecipiamo al voto"

Se Forza Italia, Lega e M5s non partecipano al voto sulla risoluzione sul governo Draghi a firma Casini, "mancherà il numero legale".

Lo ha riferito il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo che il Movimento ha annunciato di non partecipare al voto di fiducia. "Un governo di alto profilo non dovrebbe schierarsi nettamente con una forza politica, come invece è stato fatto", ha affermato la capogruppo del M5s al Senato, Mariolina Castellone.