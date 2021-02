M5s, Casaleggio: chi è contrario a sostenere Draghi spero si astenga

ansa

Davide Casaleggio invita i frondisti del M5s ad astenersi al voto di fiducia al governo Draghi. "Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base delle regole attuali, ma credo sia importante in questo momento lavorare per la massima serenità di tutti nel rispetto di regole e principi che ci siamo dati. Auspico che chi senta il disagio nel sostenere questo governo si astenga".