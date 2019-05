M5s, Bonafede: "Salvini forza su sicurezza per fini elettorali"

"Salvini continua a ripetere che vogliamo dire no al decreto sicurezza, con un'enfasi immotivata. E il mio sospetto è che questa sia una forzatura ai fini elettorali". Così Alfonso Bonafede, ministro pentastellato della Giustizia, in un'intervista al Fatto Quotidiano in cui, sui fatti di cronaca giudiziaria, dice: "Al di là delle singole inchieste c'è un'emergenza corruzione. E io terrò la magistratura al riparo dagli attacchi della politica".