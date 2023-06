M5s, Beppe Grillo a parlamentari: "Dovete uscire dai palazzi"

Beppe Grillo nel corso dell'incontro con parlamentari del M5s, durante il confronto su lavoro e pensioni con il presidente dell'Inps Pasquale Tridico e il presidente del M5s Giuseppe Conte, ha esortato a "uscire dai palazzi".

"L'opposizione si fa anche fuori dal Parlamento - ha detto il capogruppo del M5s, Francesco Silvestri al termine dell'incontro, rispondendo ai giornalisti che gli citavano le parole di Grillo - sono tutte prerogative di un'attività sana, non va vista come un elemento di minaccia ma come una voglia del M5s di affermare le proprio posizioni".