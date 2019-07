M5s: bene Garavaglia, ora convinca Salvini a riferire su fondi russi

"Siamo felici per Massimo Garavaglia e ci auguriamo che ora possa convincere Matteo Salvini a riferire in Aula sui fondi russi, così come farà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Se non c'è il rispetto del Parlamento, non c'è il rispetto dei cittadini". Lo si legge in una nota del Movimento 5 Stelle, a commento dell'assoluzione del viceministro dell'Economia dall'accusa di turbativa d'asta.