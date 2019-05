M5s al Pd: via il ddl sul finanziamento ai partiti e chi è indagato

"Silenzio tombale dalle parti del Nazareno sulla legge vergogna che intende reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti. Zingaretti quando farai ritirare questa proposta oscena? Ma è possibile che il Pd voglia ancora soldi dai cittadini dopo averli massacrati di tasse e tagli?". Lo afferma il M5s in un post sul blog delle stelle dal titolo "Il PD ritiri legge sul finanziamento pubblico e cacci via chi è coinvolto in scandali di corruzione".