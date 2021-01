M5s accelera sulla governance: non farsi trovare impreparati in caso di voto

Ansa

Con la convocazione dell'assemblea su Rousseau per la modifica dello statuto e, quindi, della governance, il capo politico reggente, Vito Crimi, ha voluto porre le condizione per un MoVimento 5 Stelle pronto a una eventuale campagna elettorale. Altro segnale in questa direzione è la direttiva di "risvegliare" la rete sparsa in tutta Italia, in caso la situazione dovesse precipitare dopo la crisi di governo innescata da Matteo Renzi.