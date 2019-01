Luigi Di Maio: "Stop alla Tav se per tecnici non sta in piedi"

"Se i tecnici ci dicono che quell'opera non sta in piedi, ditemi che senso ha farla". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio sulla Tav, aggiungendo: "Io credo che dobbiamo essere anche molto lineari, la soluzione migliore è la più semplice". "Se l'analisi costi-benefici ci dirà che la tratta Torino-Lione non sta in piedi, si blocca il processo di costruzione, poi tutto quello che verrà dopo si vedrà", ha affermato.