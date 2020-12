Lotteria degli scontrini, Paolo Liguori: "Una specie di bingo per anziani"

"La lotteria degli scontrini? Una specie di bingo per anziani". Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, a "Stasera Italia" commenta il nuovo concorso a premi promosso dal governo e al via a partire da gennaio 2021.

Liguori poi aggiunge: "Per di più c'è un problema: se è un Paese è abituato a usare la moneta elettronica lo fa naturalmente e lo fa bene - dice - se tu a gente che non è informata all'improvviso dai incentivi in questo modo, si fa un danno. Qualcuno resterà con l'amaro in bocca, come è successo con il reddito di cittadinanza".