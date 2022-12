Lombardia, Majorino: Fontana-Moratti il passato, noi svolta radicale

Nel discorso con cui lancia la sua candidatura per le Regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino attacca Attilio Fontana e Letizia Moratti: "Le loro liti sono il passato, fatto di 28 anni di governo di destra, rappresentati oggi dalla palese inadeguatezza del presidente uscente.

La coalizione di centrosinistra, che può arricchirsi ancora di più per diventare ancora più determinata, si candida per dire portare il cambiamento. Sarà una svolta epocale". L'europarlamentare del Pd mette quindi in chiaro che, pur conscio che "la sfida alle Regionali sarà difficilissima, non sarà una corsa per partecipare".