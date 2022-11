Lombardia, +Europa: sosteniamo Majorino ma senza M5s

Alle Regionali in Lombardia +Europa non farà parte di alcuna coalizione che comprenda il M5s.

"Siamo stati chiarissimi dall'inizio, a costo di apparire sgarbati spiegando - ha detto il segretario Benedetto Della Vedova - che siamo sostenitori di Pierfrancesco Majorino con una coalizione che non comprende il Movimento 5 Stelle per ragioni politiche generali di +Europa ma anche perché il coinvolgimento dei 5 stelle in Lombardia sarebbe un errore, depotenzierebbe non rafforzerebbe la candidatura di Majorino".