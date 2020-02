Lodo Conte bis, Renzi: "Italia Viva non andrà al Consiglio dei ministri"

"Italia Viva non andrà al Consiglio dei ministri di stasera". Lo ha confermato Matteo Renzi. "Il ministro Bonafede ha detto che ci sarà al voto il lodo Conte bis, un pasticcio da azzeccarbugli che non sta in piedi, probabilmente non lo hanno neanche letto, è incostituzionale", ha spiegato il leader di IV. E rivolgendosi a Conte: "Se vuoi aprire la crisi, apri la crisi ma Italia Viva ha chiesto un'altra cosa, non di aprire la crisi".