Liste elettorali, tra gli esclusi illustri Valeria Fedeli: "Non so la motivazione di questa scelta"

Sono state depositate ufficialmente le liste elettorali in vista del voto del prossimo 25 settembre: molti nomi, tra quelli inseriti e quelli lasciati fuori, hanno suscitato polemiche e discussioni.

"Zona Bianca"

Giuditta Pini

Luca Lotti

Valeria Fedeli

ha fatto il punto della situazione, evidenziando come tra i grandi esclusi del Pd ci siano la parlamentare, l'ex sottosegretario alla presidenza del consiglioe l'ex ministra dell'Istruzione, che ha commentato così la sua esclusione: "Si tratta di una scelta che Enrico (Letta, ndr) ha fatto, anche se io non ne so la motivazione - ha spiegato la senatrice al programma di Rete 4 - la cosa che più mi preoccupa è che mi sembra che dal punto di vista di far corrispondere battaglie politiche a rappresentanza politica forse non ci sia stata una grande corrispondenza".

Non solo esclusi però, a generare qualche perplessità è anche la lunga lista di parenti e familiari inseriti nelle liste. Nel

M5S,

Davide Buffagni

Samuel Sorial

Ergys Haxhiu

Fabiana Dadone

per esempio, figura il nome di, fratello dell'ex viceministro Stefano. Stesso discorso vale per, anche lui fratello dell'ex deputato Giorgio, edcompagno dell'ex ministra per le Politiche Giovanili. Mentre corre per il Senato è in corsa anche Paolo Trenta, fratello dell'ex ministra Elisabetta.

Non è da meno il centrodestra dove, nelle liste di

Fratelli d'Italia

Giovanni Crosetto

Andrea Tremaglia

Mirko

, è stato lasciato un posto per, nipote di Guido, e, anche lui nipote dell'ex ministro