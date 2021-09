Liliana Segre, Draghi: grazie a nome italiani per il suo impegno

ansa

Liliana Segre è "una 'donna libera e donna di pace', come si è definita in passato. A nome del governo e di tutti gli italiani voglio ringraziarla per il suo impegno in difesa della verità e dell'umanità". Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, visitando il Memoriale della Shoah con la senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz. "Questo luogo è la rappresentazione tangibile della memoria della Shoah in Italia", ha aggiunto.