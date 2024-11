Liguria, Bucci sulla giunta: "Siamo in dirittura d'arrivo, sarà una squadra tosta"

"Siamo in dirittura d'arrivo, manca pochissimo. I nomi li farò alla fine ma ci sono anche dei rinforzi che faremo per aiutare gli assessori, cosa che ritengo molto positiva". Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, al termine di un nuovo vertice convocato in Piazza de Ferrari a Genova con i leader dei partiti della coalizione per la formazione della prossima giunta ligure. "Sono convinto - ha detto - che sarà una bella giunta tosta, ci saranno persone che hanno già fatto l'assessore, altri verranno da fuori, anche dalla società civile".