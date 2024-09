Liguria, Bucci sulla candidatura: "Convinto da Giorgia Meloni, non voglio lasciare la mia Regione ai signori del No | Ho un cancro metastatico ma me la sento"

Giorgia Meloni "mi ha veramente impressionato per come ha descritto la situazione. E per le motivazioni che la portano a pensare che io sia la persona giusta per questo lavoro. 'Io ti dico qual è la scelta politica e professionale' mi ha detto. 'Ma su quella personale devi decidere solo tu'. Ci ho pensato sopra una notte, e poi ho sciolto la riserva", ha svelato Bucci. "Diventa ogni giorno più evidente che qui in Liguria c'è un problema grosso. Non voglio lasciare la mia Regione ai signori del No. Magari sanno finanziare le opere con un decreto, ma poi le rallentano con le loro contraddizioni interne". "Ripeto quel che dissi dopo la tragedia del ponte Morandi: "Genova e la Liguria non sono in ginocchio, questa è una descrizione falsa della realtà. Dobbiamo guardare al futuro", ha aggiunto.