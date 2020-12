Libia, l'annuncio di Di Maio: "Liberati i pescatori italiani"

Facebook

"I nostri pescatori sono liberi. Fra poco riabbracceranno le loro famiglie". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, confermando ufficialmente la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo, trattenuti in Libia per 108 giorni. "Grazie alla nostra intelligence esterna e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Il governo sostiene con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia", ha detto Di Maio.