Libia, il Partito Democratico non partecipa al voto alla Camera

Il Pd non partecipa al voto sulla Libia in Aula alla Camera. E' questa la soluzione di mediazione proposta in assemblea dal capogruppo Graziano Delrio per superare le divisioni sulla missione nel Paese africano. "I gruppi del Pd alla Camera e al Senato - spiega il Pd - non ritengono ci siano le condizioni per rinnovare il sostegno alla missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica".