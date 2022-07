Letta: "Uniamoci, un terzo polo è inutile e a Calenda dico il tempo è poco"

"Non mettiamo veti, abbiamo un atteggiamento costruttivo.

Siamo disponibili a dialogare o a discutere. Il nostro sforzo non è per prendere un 1% in più noi, è per vincere le elezioni e per continuare lo sforzo straordinario e importante che il Governo Draghi ha fatto ed evitare che le destre prendano il potere nel nostro Paese". Questo l'appello lanciato dal segretario del Pd Enrico Letta. E a chi gli domanda fino a quando aspetterà Calenda risponde: "Il tempo passa, ormai c'è poco tempo davanti. Non credo sia stato sbagliato in questi giorni discutere e prenderci qualche giorno di tempo per ragionare e riflettere".