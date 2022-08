Letta: "Se Meloni vince, rischi per la presenza dell'Italia nel mondo"

Nel dibattito sul futuro politico dell'Italia si inserisce anche Enrico Letta.

Secondo il segretario del Pd, se Giorgia Meloni vincesse le elezioni, "le persone più felici a livello mondiale sarebbero Putin, Trump e in Europa Orban. Quindi c'è il grande rischio di un grande cambiamento della presenza dell'Italia a livello mondiale". L'ex premier sottolinea "anche un grande un grande rischio per il Paese in termini economici, sociali e il modo in cui il Paese sarebbe governato in termini di unità e coesione. Le prossime elezioni saranno cruciali e continuiamo a lottare per evitare questo risultato".