Letta: "Salvini a Mosca? Va dove gli batte cuore"

La possibile visita del leader della Lega, Matteo Salvini, a Mosca non sorprende il segretario del Pd, Enrico Letta.

"Mi stupisce arrivi così tardi perché va dove naturalmente gli batte il cuore fin dall'inizio. Evidentemente lo considera un luogo dove andare", ha detto Letta da Como ribadendo che il Pd "sostiene il governo Draghi per la pace. Iniziative strampalate alla Salvini non hanno alcuna utilità. Servono a lui per ritrovare la sua identità", ha concluso.