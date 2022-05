Letta: "Primarie congiunte Pd-M5s in Sicilia? Prospettiva incoraggiante"

"Abbiamo cominciato a parlarne, non c'è nulla di deciso, ma la prospettiva è incoraggiante".

Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, sull'ipotesi di primarie congiunte tra il Pd e il M5s in vista delle elezioni regionali in Sicilia. La notizia trapela anche da fonti pentastellate, che però ribadiscono che "non c'è ancora nulla di definito".