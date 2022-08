Letta dopo lo strappo di Calenda: "Avanti per l'interesse dell'Italia"

Dopo lo strappo di Carlo Calenda che rompe l'alleanza con il Partito democratico, Enrico Letta annuncia: "Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia.

Mi pare che l'unico alleato possibile per Calenda sia Calenda". Ma il leader di Azione ribatte: "No Enrico. In verità eri tu il mio alleato. Buon viaggio e grazie comunque per la disponibilità a discutere".