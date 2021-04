Letta: "Anche Conte è caduto per mano di Renzi"

ansa

Nella caduta del Conte bis "io ci ho rivisto qualcosa che avevo conosciuto. Conte è caduto per mano di Renzi".Così il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando della fine del secondo esecutivo guidato da Conte. "Italia viva ha detto basta e non c'erano più voti", ha quindi aggiunto, sottolineando che a suo avviso non c'è stato alcun "complotto".