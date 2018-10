Leopolda 9, Renzi e Padoan lanciano la "contromanovra"

"Con la manovra del governo stiamo rischiando l'osso del collo. C'è un governo che manda il Paese a sbattere contro un muro", ha detto Renzi prima di passare a illustrare, insieme a Padoan, un documento definito "contromanovra". "Se attuato - assicurano - rasserenerebbe i mercati". E, secondo l'ex presidente del Consiglio, "farebbe immediatamente scendere lo spread".



La Finanziaria Renzi-Padoan prevede una serie di "misure" come la riduzione del deficit nominale al 2,1% nel 2019, all'1,8% nel 2020 e all'1,5% nel 2021; il recupero dei tagli fatti ad Ace, Ecobonus, Iri; l'abolizione totale dell'imposta di registro; la riapertura del progetto Casa Italia con uno stanziamento di 4 miliardi di euro per finanziare le opere di salvaguardia nel settore idrogeologico; la cancellazione totale dell'Irap. Inoltre, nel 2020 scatterebbe con la successiva legge di bilancio l'istituzione di un assegno universale per i figli, anche per i lavoratori autonomi e incapienti.



"Quello che preoccupa - ha commentato Padoan - è la direzione verso cui sta andando il Paese. Oggi lo spread ha toccato 340 punti base, prima delle elezioni era a 130. Significa che il Paese si è autotassato per svariati miliardi. Il problema è la direzione di marcia che stiamo prendendo e nessuno la sta guidando. C'è chi dice 'se arriveremo a 400 punti base vedremo cosa fare'. Chi dice così è già finito". Secondo l'ex ministro, "in questi giorni si è dilapidato un patrimonio enorme, accumulato con fatica dai governi precedenti: la fiducia dei mercati".



A chi chiedeva che differenza ci fosse tra la contromanovra presentata oggi e quella presentata giorni prima dal Pd, Renzi ha risposto: "Il Pd ha presentato il proprio programma di Bilancio che anche io ho firmato. Padoan e io condividiamo le risposte del Pd, tutte. Qui non si tratta di fare la manovra del Pd ma ci sono un ex premier e un ex ministro dell'Economia che hanno cercato di dare fiducia ai mercati che adesso sono in grandissima incertezza, ed è un eufemismo. La nostra proposta di manovra, complementare a quella del Pd, ridurrebbe immediatamente lo spread e abbasserebbe le tasse. Qui parliamo ai mercati internazionali e al governo che probabilmente non ci ascolterà e allora daremo battaglia in Parlamento".