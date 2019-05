"La via maestra per la sicurezza è rispettare i diritti di tutti". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a Tgcom24. "Voglio ricordare a chi parla di sicurezza, che l'Istat a febbraio ha dichiarato essere Palermo la città più sicura d'Italia", ha aggiunto. "Noi - ha poi sottolineato - non facciamo distinzione, sul versante dei diritti, tra chi è nato a Palermo e chi a Palermo vive. Noi vogliamo abolire il termine migranti, mentre qualcuno vorrebbe abolire i migranti, per renderli visibili e regolarizzare la loro posizione".