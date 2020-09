Legge elettorale, la Commissione della Camera adotta il testo base

La Commissione Affari costituzionali ha adottato il Germanicum come testo base per la riforma elettorale. Hanno votato a favore Pd e M5s e si è astenuta LeU, mentre Italia Viva e +Europa non hanno partecipato alla consultazione. Il centrodestra ha abbandonato i lavori subito prima del voto. Ora la Commissione dovrà decidere il termine per presentare gli emendamenti e aprire il confronto sui nodi aperti.