Legge sul libro, ok della Camera con 406 sì: testo al Senato

La Camera ha approvato la proposta di legge per la promozione e il sostegno alla lettura. I voti favorevoli sono stati 406, non vi è stato alcun voto contrario. Il testo ora passa all'esame del Senato. Nel provvedimento la lettura viene definita "un mezzo per lo sviluppo della conoscenza che promuove il progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini".