Legge leghista sulle armi, Matteo Salvini frena: "Non voglio più pistole"

Dopo le polemiche per la proposta di legge presentata da 70 deputati leghisti per facilitare la vendita di armi a scopo di difesa, interviene il leader della Lega, Matteo Salvini, che prende le distanze. "Per quello che mi riguarda - ha spiegato il vicepremier - la legittima difesa garantisce più diritti e più tutela alle vittime. Non voglio in giro nemmeno mezza pistola in più". E ha rassicurato Di Maio: "La proposta non arriverà mai in Parlamento".